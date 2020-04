Calpazio: ci risiamo, capaccesi con un nuovo video virale

È arrivata l’ultima simpatica clip prodotta dalla Calpazio, La società, presieduta da Angelo Di Giovanni, nell’ultimo anno aveva già sfornato video molto divertenti, rimbalzati in rete. La formazione di Capaccio-Paestum, nel 2019, era finita addirittura all’interno di una trasmissione di Sky Sport (come puoi leggere cliccando qui). Cambia, anche stavolta, la mira goliardica dei tesserati del club granata. I calciatori salernitani, introdotti dal TG 5, si sono reinventati azzurri almeno in questa particolare occasione.

L’ultima trovata della Calpazio

Fresca è invece l’ultima trovata dei capaccesi, che, alla loro maniera,, hanno riproposto una singolare azione della Nazionale italiana. Diversi calciatori, guidati dal tecnico Massimo Marino, si sono reinventati calciatori azzurri con la speciale telecronaca di Bruno Pizzul. Da Pagliuca, Benarrivo e Donadoni, in pratica, si è passati a Calamusa, Finaldi e Marrocco. Simpatico anche il finale, del video che vede anche allenatori e dirigenti in azione. La squadra di Cristian Santucci e compagni torna a far parlare cosi nuovamente della squadra salernitana non solo per i suoi meriti sportivi. Questi vedevano la Calpazio, autrice di un’ottima stagione in Promozione, alla ricerca del salto di categoria in Eccellenza.

Il post del club

Questo il video pubblicato, nelle ore passate, sulla pagina Facebook della squadra, impegnata nel gruppo D di Promozione regionale.