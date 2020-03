Promozione: Calpazio, quando l’ironia supera ogni confine

Perde il pelo ma non il vizio la Calpazio, che oltre ad attirare le attenzioni per i meriti sportivi si sta facendo conoscere da curiosi ed appassionati per dei simpatici sketch, diventati in poco tempo virali. Lo scorso anno, ad aprile, il team capaccese, fu capace di essere protagonista del programma di Sky Sport “Goal Dj” . La rubrica, condotta da Jake la Furia e Valentina Georgia Pegorer, ritagliava uno spazio, all’interno della trasmissione, per i video più divertenti provenienti da ogni settore calcistico.

Chiudete tutto…😅🤦‍♂️⚽🙋🏻‍♂️ La nostra ignoranza é arrivata su Sky… #Goaldj#skysport #skysport24 Publiée par Cristian Santucci sur Mercredi 17 avril 2019

Sempre nella passata stagione, a marzo, un video che, effettuato sempre dai calciatori della Calpazio, vedeva riproporre un bislacco funerale fu ripreso dalla pagina Instagram Lospogliatoio, nota per dare spazio a brevi riprese effettuate all’interno degli stessi spogliatoi.

La squadra, che detiene la seconda piazza del gruppo D di Promozione regionale, ha replicato, in questa stagione, con altri due spunti degni di nota. L’11 dicembre 2019 è stata la volta, poco prima delle festività natalizie, di una singolare rievocazione del presepe vivente.

Mentre lo scorso 4 marzo simpatico è stato il siparietto, prodotto sempre all’interno degli spogliatoi, che rievocava un pezzo del gruppo dei”Neri per Caso“.