A Torchiara e Rutino stampe gratuite per gli studenti

Stampe gratuite di materiale didattico per gli studenti dei Comuni di Torchiara e Rutino. A Torchiara, l’Amministrazione Comunale guidata dal Massimo Farro, ha attivato un nuovo servizio che va ad aggiungersi ai servizi di consegna a domicilio dei medicinali e di prodotti alimentari per le persone sole ed impossibilitate a muoversi; questa volta a beneficiarne saranno gli studenti degli istituti scolastici ubicati sul territorio comunale, in considerazione delle difficoltà incontrate da alcuni ragazzi nell’impossibilità a stampare materiale didattico per le lezioni on-line.

“Potrete mandare una e-mail a stampascuola@comunetorchiara.it e provvederemo a stampare gratuitamente il materiale didattico, che potrà essere ritirato da un genitore o una da una persona delegata presso l’ufficio anagrafe previo appuntamento per evitare assembramenti. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00”, fanno sapere da palazzo di città.

Anche a Rutino è stato predisposto il servizio di stampa del materiale didattico agli studenti del territorio comunale; “si comunica a tutti i genitori che hanno necessità di stampare i compiti per i propri figli – dice il Sindaco Giuseppe Rotolo – che possono rivolgersi all’ufficio di polizia municipale contattando preventivamente il vigile urbano Domenico Chirico”.