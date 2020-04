Quarantena? Nel Cilento si fa trekking sui tetti

Niente trekking ai tempi del Covid – 19? Impossibile per chi ama la vita all’aria aperta e non è tipo che soffre di vertigini…Ottavio Giannella di Montecorice, ha deciso di proseguire con la sua passione anche in quarantena. Come?Sul tetto della sua casa.

Quotidianamente Ottavio, anziché scalare le montagne, sale le scale delle su abitazione, poi arriva fin sul tetto dove completa la sua attività fisica contemplando i paesaggi circostanti.

Certo non sarà come scalare i monti del nostro territorio, immersi nel verde della natura, ma in tempi di quarantena bisogna accontentarsi.