Montesano sulla Marcellana: Comune pensa agli studenti, istituito il servizio “io studio a casa”

“Io studio a casa”, è il nuovo servizio istituito dal Comune di Montesano sula Marcellana, guidato dal Sindaco Giuseppe Rinaldi, rivolto agli alunni e alle loro famiglie in questo periodo di chiusura delle scuole.

Con specifiche richieste si consegneranno, presso la propria abitazione: stampe dei compiti di scuola assegnati( per chi non ha stampante in casa o per altri motivi importanti); distribuzione gratuita di materiale di cancelleria per gli alunni che ne avessero bisogno( ogni richiesta verrà valutata dall’Ufficio Area Servizi alla Persona); servizio di consulenza per accedere alle agevolazioni di cui all’iniziativa solidarietadigitale.agid.gov.it (possibilità per gli studenti di usufruire, gratuitamente o con specifiche promozioni di dati per la telefonia, ebook, spazio cloud, aprire una casella pec, documentazione per ricerca sia divulgativa sia di diffusione scientifica, consultazione riviste e quotidiani on line e altro).

Inoltre si comunica da palazzo di città, che i ticket mensa già in possesso delle famiglie potranno sempre essere utilizzati, eventualmente anche il prossimo anno scolastico.