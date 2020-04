Federfarma assicura i volontari della Protezione Civile del Vallo di Diano

Federfarma Salerno, per la collaborazione instaurata con la Protezione Civile Vallo di Diano, ha donato a tutti i componenti ed operatori della sezione una copertura assicurativa in caso di contagio da Covid 19. L’assicurazione stipulata da Federfarma Salerno, a favore della Protezione Civile Vallo di Diano, è stata sottoscritta con Assifarma Insurance Broker.

“Federfarma Salerno – ha spiegato il presidente Dario Pandolfi – ha ritenuto sostenere la Protezione Civile, ed in particolare la sezione Vallo di Diano, i cui volontari si trovano a svolgere la loro attività in una zona della nostra provincia, quella definita rossa, particolarmente esposta al rischio di contagio da Covid-19. Vuole essere anche una testimonianza dell’encomiabile lavoro che gli operatori, ogni giorno, svolgono a favore della comunità e della società civile. Ed anche un ringraziamento e apprezzamento per la dedizione e lo spirito di servizio continuamente dimostrato”.

“Riconoscenza e gratitudine anche a tutte le donne e gli uomini, operatori sanitari e dei servizi essenziali, che quotidianamente escono di casa per garantire le attività necessarie e previste dalle Istituzioni, che svolgono il proprio ruolo con abnegazione e professionalità, a favore di tutta la collettività”, ha concluso Pandolfi.