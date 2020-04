Da Solidarietà Nazionale pacchi di generi alimentari per famiglie in difficoltà del Golfo di Policastro

Solidarietà Nazionale Salerno non ha voluto far mancare il proprio supporto alle famiglie Italiane in difficoltà soprattutto in questo periodo. Nella giornata, con i dovuti permessi e nel rispetto delle norme di sicurezza previste dall’ultimo DCPM, i volontari di SN Golfo di Policastro, hanno provveduto alla consegna di generi alimentari a lunga scadenza a molte famiglie residenti nella zona.

“ Oggi abbiamo consegnato pacchi di generi alimentari alle famiglie indigenti del Golfo di Policastro – hanno dichiarato i Volontari di Solidarietà Nazionale GDP- non potevamo non dare il nostro modesto contributo in questi giorni di grande difficoltà per le famiglie. Ringraziamo le amministrazioni comunali che ci hanno concesso i permessi e siamo disponibili ad altre eventuali iniziative per tentare di dare un po’ di serenità ai nostri connazionali”.

“L’emergenza sanitaria è dura da superare e, il post coronavirus, sarà altrettanto difficile, ma noi siamo sicuri che insieme possiamo farcela, e Solidarietà Nazionale farà la sua parte per contribuire a risollevare il nostro paese, perché SN sarà sempre al fianco degli Italiani in difficoltà, in qualsiasi momento”, hanno concluso i volontari.