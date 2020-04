Casal Velino, accoltella il compagno: arrestata

Una donna di Casal Velino, incensurata, è stata tratta in arresto dai carabinieri della locale stazione accusata di tentato omicidio. L’episodio nella giornata di ieri, al culmine di una violenta lite. La 46enne, stando alle accuse, avrebbe colpito con un coltello il compagno, 67 anni. I due avrebbero iniziato a discutere quando all’improvviso lei avrebbe afferrato un coltello a serramanico e avrebbe colpito il convivente con dei fendenti al braccio e all’addome.

Per fortuna sul posto era presente anche una familiare della donna che è riuscita ad evitare che la situazione degenerasse.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Per fortuna le ferite riportate dal 67enne non risultano gravi. Per la donna i giudici hanno convalidato l’arresto; si trova ora ai domiciliari in un appartamento diverso da quello in cui conviveva con il compagno.