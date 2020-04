Agropoli, M5S continua a lavorare. Riunioni virtuali per programmare le attività

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Agropoli in questo periodo sta portando avanti la propria attività con riunioni virtuali per creare proposte da conferire all’amministrazione comunale attraverso il neo consigliere comunale Mario Pesca. Lo fanno sapere gli attivisti. Lo stesso Mario Pesca ha sottolineato che: «Per affrontare l’emergenza epocale che sta attraversando il nostro Paese c’è bisogno dell’aiuto di tutti, ci vuole senso di responsabilità e la capacità di trovare soluzioni rapide a problemi quotidiani. All’emergenza sanitaria ora si sta affiancando quella economica e ben vengano misure di sostegno per ogni categoria che oggi vive uno stato di bisogno».

Per quanto concerne il Buono spesa del Fondo di solidarietà, che sta gestendo direttamente il Comune, il gruppo del M5S agropolese fa sapere che “si è prodigato a suggerire all’attuale maggioranza modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei buoni che siano in grado raggiungere chi oggi ne ha realmente bisogno, in maniera veloce ma anche con la massima trasparenza, anche attraverso l’uso di una piattaforma online e di codici sconto telematici”.

“Alta attenzione anche alla tematica dell’apertura dell’Ospedale di Agropoli con i reparti dedicati al Covid19 e al rifornimento di mascherine per i cittadini tramite la Protezione civile locale”, concludono gli attivisti.