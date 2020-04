Tendenze del momento: le sneakers più belle della stagione

Per la primavera/estate 2020 di sneakers ce ne sono per tutti i gusti, minimal o chunky, colorate o total white, in pelle o in tela vegan. Le sneakers rosa sono il simbolo dell’emancipazione femminile, sia in versione magnolia e cipria che in versione bubblegum e rosa fluo. Le high-top, alte alla caviglia, rievocano la moda degli anni ’80, mentre con le chunky la suola la fa da padrona, in gomma, dentata o sfumata è la protagonista e ricopre circa metà della scarpa. I modelli minimal in total white sono invece più adatti a outfit sobri e composti. Le scarpe vegane sono infine perfette per chi è attento all’ecologia dato che vengono realizzate con materiali in tela e simil pelle. Per farsi un’idea e scegliere la scarpa più adatta si può guardare l’ampia offerta di sneakers su yoox.com, un noto portale dove acquistare prodotti delle migliori marche. Ma vediamo quali sono i brand su cui investire in questo preciso momento.

I modelli più belli di adesso

Tra i modelli più in voga al momento, pensati per il mercato del lusso e per gli amanti dello streetstyle, troviamo sicuramente le Nike Air Mag, riprodotte in tiratura limitata per celebrare l’anniversario di questo modello realizzato negli anni ’80 per il grande schermo. Dalla forma aerodinamica, color ghiaccio, con luci led nell’intersuola e stringhe che si allacciano da sole. Uscite nel 2015, le Air Jordan 4 retro Eminem Carhartt, per festeggiare i 15 anni della casa del rapper americano, sono di nuovo sul mercato in edizione limitata. Nel 2016, un altro musicista si affaccia al mondo delle Adidas e la classica scarpa della Boost si arricchisce di alcuni elementi personali grazie a Pharrell Williams. Dalla collaborazione tra Adidas e Kanye West nasce, poi, la scarpa da collezionare che ha fatto sold out a poche ore dalla sua uscita.

Le novità del mese di Aprile

Diamo ora un’occhiata alle sneakers più cool in uscita nel mese di Aprile. Firmate da Stella McCartney, le nuove sneakers Boxing, nascono per gli allenamenti ad alte prestazioni, estremamente leggere e imbottite, con suole in gomma, progettate per una prestazione impeccabile sul ring. Le Bally, poi, frutto della collaborazione tra il brand svizzero e Vibram, sono state ideate per affrontare situazioni metereologiche estreme, come ghiaccio o neve su discese ripide. Le Saucony invece sono ispirate agli anni ’90, dove il protagonista è senza dubbio il colore, mescolato e sovrapposto. Molto di moda sono come già detto le sneakers bianche, presenti sul mercato con diversi nuovi modelli per la primavera/estate 2020. I punti di forza di queste scarpe sono indubbiamente il design minimal, la leggerezza e la versatilità. Per tutte queste ragioni, sono ideali per passare da un outfit informale a uno più ricercato. I nuovi modelli per la primavera sono classici, con pochi giochi di colore, al massimo sul tallone, sulle stringhe o sulla suola.