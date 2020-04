“Poste

Italiane Spa ha accolto la richiesta di riapertura, avanzate con forza da questa Amministrazione nei giorni scorsi, dell’ufficio postale di Santa Marina capoluogo. Nel comunicare con soddisfazione la notizia alla cittadinanza, colgo l’occasione per ringraziare Poste Italiane ed invitare i miei cittadini a comportarsi in maniera responsabile, come hanno fatto finora con ineccepibile senso di civiltà, e recarsi presso l’ufficio postale solo in caso di necessità”.

Così il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ha commentato la notizia della riapertura dell’ufficio postale del capoluogo.

I nuovi orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

Santa Marina, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45

Policastro Bussentino, martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45

sabato dalle 8.20 alle 12.45

Santa Marina lì 30.04.2020