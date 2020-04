Negli ospedali di Sapri e Polla arrivano test rapidi

Dopo Vallo della Lucania, anche negli ospedali di Sapri e Polla arrivano i test rapidi per il coronavirus. Un modo per garantire maggiore velocità nell’esecuzione degli esami, in particolare del personale che lavora ogni giorni a contatto con i malati. Nel caso dell’ospedale dell’Immacolata questa mattina sono stati effettuati i primi tamponi. Sessanta quelli consegnati al presidio, ma 180 sono previsti da domani.

Anche l’ospedale “Luigi Curto” di Polla da questa mattina può beneficiare di kit per i test veloci per gli screening. Per conoscere il risultato servono pochi minuti; l’affidabilità è del 90%.

Nei giorni scorsi erano stati gli stessi operatori sanitarie e alcuni sindacati a chiedere test rapidi per gli ospedali.