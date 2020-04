Didattica a distanza: pioggia fondi per le scuole di Cilento e Diano

Con il Decreto Ministeriale n.187, del 26 Marzo 2020, sono stati stanziati 5milioni di euro per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Il MIUR, inoltre, ha anche potenziato il personale e le risorse a disposizione per l’acquisto di materiale informatico per scuole e alunni.

Pioggia di fondi anche per le scuole del Cilento e Vallo di Diano. Ecco le risorse destinate al territorio:

10470 euro per il Primo circolo didattico, 11164 per l’Istituto di San Marco, 10761 per il Rossi Vairo, 9762 per il Vico-De Vivo e 9562 per il Gatto di Agropoli, 7195 euro per l’Aldo Moro, 7967 per il Parmenide, 7877 per il Da Vinci e 10545 per il Cenni-Marconi di Vallo della Lucania, 9337 per l’istituto comprensivo di San Giovanni a Piro, 9471 per Camerota, 12087 euro per Torre Orsaia, 8994 euro per Piaggine, 8964 Castel San Lorenzo, 9244 per il Parmenide di Ascea, 9561 per Omignano, 10358 per Padula, 6889 per l’IC e 10299 per il Sacco di Sant’Arsenio, 9888 per Polla, 9177 per il Santa Croce, 9177 per il Dante Alighieri e 10224 per il Pisacane, 10109 per il Da Vinci di Sapri, 10232 per Sassano, 9882 per Albanella, 9948 per il Viscigliete, 10539 per il Cicerone e 7665 per il Camera di Sala Consilina, 10023 per l’IC e 10772 per il Leto di Teggiano, 9244 per Sicignano degli Alburni, 10247 per l’IC e 9866 per il Parmenide Roccadaspide, 9158 per Caggiano, 8815 per Buonabitacolo, 8744 per Rofrano, 10165 per Casal Velino, 9613 per Centola, 8268 per Gioi, 10351 per Montesano sulla Marcellana, 8726 per Futani, 10824 per l’IC Carducci, 9698 per il Comprensivo e 11771 per il Piranesi di Capaccio Paestum, 10291 per Buccino, 9195 per Santa Marina, 7657 per l’istituto di Vallo – Novi Velia, 9900 per Serre – Castelcivita, 8975 per il Patroni di Pollica, 10269 per il Keys di Castelnuovo Cilento.