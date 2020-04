Degli Ordini Dinastici di Casa Savoia fondi per l’ospedale di Agropoli

Il Vicariato di Salerno – Delegazione Campana degli Ordini Dinastici di Casa Savoia si fa promotore di una raccolta fondi da destinare al COVID HOSPITAL di Agropoli. “Nel carisma degli ordini dinastici e in particolare dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro quale ordine ospedaliero c’è la solidarietà e la cura degli infermi”, fanno sapere dal vicariato

In quest’ottica nasce in uno ad altre iniziative “mirate” attivate sul territorio della Regione questa raccolta fondi con le modalità indicate nella locandina attraverso una libera offerta sul conto dedicato dell’ASL e l’invio della contabile alla mail campana degli ordini dinastici a mero fine di riscontro contabile dell’iniziativa.

“Si ringrazia fin d’ora per la generosità degli insigniti e degli amici benefattori, concludono dal Vicariato di Salerno.