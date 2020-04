Coronavirus, a Laurino, negativi i tamponi

“Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale circa l’esito negativo dei tamponi effettuati in data 1 aprile 2020 sulle due persone residenti nel nostro comune. Al fine di evitare il diffondersi di notizie non rispondenti al vero ritengo doveroso informarvi, altresì, che la persona risultata positiva nel nostro comune, da giorni non manifesta alcun sintomo riconducibile al COVID-19, né tantomeno i propri familiari hanno mai accusato sintomi in tal senso”.

Ad annunciarlo il sindaco di Laurino, Romano Gregorio.

“Spero che questa informazione contribuirà a tranquillizzare le persone poste in isolamento fiduciario e l’intera popolazione. Ciò non significa che dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo, invece, continuare a seguire le regole sul distanziamento sociale e restare a casa, restare a casa, restare a casa!”.