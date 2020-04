Centola potenzia i controlli: più ore di servizio per i vigili

CENTOLA. Il Comune potenzia i controlli sul territorio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, ha deciso di investire nuovi fondi al fine di potenziare il servizio di polizia locale e protezione civile. A Centola per poter affrontare questa emergenza coronavirus, erano stati assunti già 2 nuovi agenti con contratto a tempo parziale di 18 ore a settimana. Ora ha deciso di prorogare il servizio degli stessi fino al 14 aprile e anche l’orario di lavoro, fino a 33 ore settimanali.

A Centola, come in gran parte delle località che affacciano sulla costa, c’è la necessità di monitorare non soltanto gli spostamenti dei residenti, ma anche gli accessi al territorio da persone che vivono in altre località ma che risultano possessori di seconde case in particolare nella frazione costiera di Palinuro.

Già nelle scorse settimane la polizia locale, gli uomini della protezione civile ed altre forze dell’ordine, hanno provveduto ad effettuare controlli nelle seconde case al fine di verificare che non vi fossero stati spostamenti non segnalati.