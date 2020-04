Capaccio, Alfieri: troppa gente in giro, rafforzati i controlli

“Non va bene. Ho già dato mandato alla Polizia Municipale di rafforzare i controlli”. Così il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri. Negli ultimi giorni il numero di presenze per le strade del territorio sembra essere aumentato. Il primo cittadino, quindi, ha voluto rivolgere l’ennesimo invito a stare a casa.

“Ricordo che per le uscite senza motivi di necessità sono previste pesanti sanzioni. Con la sicurezza non si scherza – dice – Siamo nei giorni decisivi, non si può mollare ora”.



“Perseveriamo nella grande prova di civiltà e senso comunitario che, eccezioni a parte, Capaccio Paestum ha saputo dare fino a oggi. Restiamo a casa”, ha concluso Alfieri.