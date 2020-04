Agropoli: al cimitero si entra su prenotazione

Il sindaco della Città di Agropoli ha prorogato l’ordinanza relativa alla sospensione dei parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale. Modificata inoltre l’ordinanza del 16 marzo 2020 relativa alla sospensione dell’apertura del cimitero comunale.

Per quanto riguarda i parcheggi, la sospensione del pagamento è vigente da domani, 4 aprile 2020 e fino al termine dello stato di emergenza. Per l’accesso al cimitero, è stato previsto un accesso contingentato per un massimo di 10 persone all’ora.

E’ necessaria prenotazione telefonica al numero Info Notizie Covid-19: 388.1825945. Tale ultimo provvedimento sarà operativo fino a nuove disposizioni.