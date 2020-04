“Ospedale di Sant’Arsenio importante nella lotta al Covid, basta speculazioni”

“Basta speculazioni e provocazioni politiche insopportabili. La Regione Campania e l’Asl stanno seguendo un piano strategico complessivo per tutelare al meglio la salute dei nostri cittadini. Nell’ambito di un piano strategico globale già elaborato dalla Regione Campania, anche il Presidio Ospedaliero di Sant’Arsenio svolgerà una funzione importante nel contrasto al Coronavirus”. E’ quanto fanno sapere dalla segreteria provinciale del Partito Democratico.

“Onde evitare fraintendimenti e strumentali mistificazioni della realtà, è bene ribadire che da tempo la struttura è stata presa in considerazione perché possa diventare un tassello strategico al servizio del territorio nell’ambito dello sforzo per sconfiggere il Coronavirus – spiegano i Dem – E questo non certo perché qualcuno prova a piantare insopportabili bandierine politico-elettorali. Il Governo è concentrato a fronteggiare questa pandemia con uno sforzo straordinario sia sul versante sanitario che su quello economico e sociale. Siamo nel momento cruciale ed il Partito Democratico è impegnato in Parlamento a sostenere l’azione dell’Esecutivo”.

Dal partito, poi, sottolineano l’importanza del lavoro svolto fin ora in Regione: “In Campania la guida autorevole e sicura del Presidente De Luca ha permesso di contenere la diffusione del contagio con provvedimenti spesso anticipatori di quelli poi assunti a livello nazionale. Nel contempo prosegue senza sosta l’impegno per il rafforzamento del sistema sanitario campano. Il programma, predisposto dal Presidente Vincenzo De Luca ed attuato dall’ASL SALERNO, prevede tra l’altro una destinazione specifica per il Presidio di Sant’Arsenio, accogliere pazienti positivi COVID-19 asintomatici e/o pazienti positivi in attesa di due tamponi successivi negativi. Per tale importantissima funzione sono stati già disposti programmi operativi e risorse nel rispetto del cronoprogramma”.

“La Regione Campania, i Comuni, le ASL e decine di migliaia di concittadini sono in prima linea per vincere questa tremenda battaglia. Una battaglia che vede il PD con parlamentari, sindaci, Consiglieri e Assessori regionali dei rispettivi territori, al servizio della popolazione e della comunità. È il tempo dell’unità e della coesione. Non possiamo permetterci di perdere tempo ed energie preziose in polemiche infondate e critiche pretestuose ed irresponsabili”, concludono dal Pd.