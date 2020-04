Montano Antilia: Comune pensa ai bimbi. Per loro quaderni e pennarelli

MONTANO ANTILIA. Affrontare queste settimane di quarantena obbligata non è semplice per gli adulti, figuriamoci per i più piccoli. Riuscirli ad intrattenere, talvolta, può essere un’impresa. Inoltre le attività commerciali loro dedicate sono chiuse ed è difficile reperire anche qualche gioco che gli consenta di passare il tempo. On line, su alcuni gruppi e pagine Facebook sono state promosse varie iniziative: c’è chi racconta favole, chi propone lezioni per i più piccoli, chi qualche giochino.

In alcuni casi anche le amministrazioni comunali si sono ingegnate per garantire ai bambini qualche passatempo. E’ il caso di Montano Antilia dove il sindaco Luciano Trivelli ha deciso di donare pennarelli e quaderni a tutti i bambini, beni che sono difficili da reperire nelle poche attività rimaste aperte. Ecco, allora, che a intervenire è il Comune. Il primo cittadino garantirà nei prossimi giorni la distribuzione.

Questa non è l’unica iniziativa in favore dei più piccoli. Il sindaco di Torchiara, Massimo Farro, ha dato la disponibilità a stampare i compiti scolastici per i bambini che non hanno modo di farlo autonomamente.

Nei giorni scorsi, invece, nei comuni dell’Alto Cilento, è stato l’artista capaccese, Nicola Craba, a regalare dei panetti d’argilla da modellare in varie comuni. Piccole iniziative che però garantiscono qualche momento di serenità.