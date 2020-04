Castellabate: un “cesto solidale” per infondere nuova speranza

Un piccolo gesto ma un grande cuore. In questi giorni cosi terribili per l’intero Paese, in cui le distanze sembrano essere insormontabili e la quotidianità un ricordo troppo lontano, l’Italia ha dimostrato, ancora una volta, il suo grande spirito di solidarietà. Da Nord a Sud, tantissime sono state le iniziative per i più bisognosi e cosi, anche Castellabate si è stretta attorno alla sua gente.

Da qualche giorno infatti, sul corso centrale di Santa Maria di Castellabate, a pochi passi da “Piazza Padre Pio”, è comparso il “cesto solidale”, una semplice idea messa in atto dalle famiglie del vicinato e che sta riscontrando un grande successo. Lo slogan, è molto chiaro ed enfatico: “Chi può metta, chi non può prenda”. Chiunque cosi, ha la possibilità di fornire liberamente il proprio contributo per le persone maggiormente in difficoltà e garantire i beni di necessità a tutti. Lo spunto è preso da un analoga iniziativa presente a Napoli e diventata virale in pochissimo tempo.

Gli aiuti non finiscono di certo qui. Anche il Comune di Castellabate e le comunità parrocchiali locali si sono organizzate prontamente per dare vita ad una colletta alimentare straordinaria, invitando la cittadinanza a fare la spesa per chi è meno fortunato. Inoltre da oggi fino a domenica, prende il via la distribuzione delle mascherine a domicilio per tutta la popolazione ad opera dei volontari della Protezione Civile.