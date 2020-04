Buccino: trattori mobilitati per sanificare le strade

Coronavirus, in provincia di Salerno mobilitati i trattori della Coldiretti per sanificare strade e piazze con la distribuzione di prodotti disinfettanti grazie all’uso di irroratori e nebulizzatori. Dopo Pontecagnano Faiano, Capaccio e Giffoni Valle Piana, venerdì 3 aprile sarà effettuato un intervento di disinfezione e sanificazione straordinaria del territorio a Buccino, grazie a un’intesa stretta tra Coldiretti, Comune e Asl. Alle ore 16 sarà effettuato l’intervento in tutte le frazioni e le campagne a cura di Coldiretti, dalle ore 20.00 l’Asl invece interverrà sull’agglomerato urbano. Le prestazioni degli agricoltori sono a titolo gratuito.

“Abbiamo lanciato un appello a tutti gli associati – rivela il presidente di Coldiretti Salerno, Vito Busillo – a rendersi disponibili alle eventuali necessità dei Comuni, per contribuire alla più ampia opera di bonifica mai realizzata prima. I nostri agricoltori, che stanno dimostrando di essere la forza viva del Paese, non hanno perso tempo e con la generosità che li contraddistingue si sono messi a disposizione di tutte le amministrazioni locali che finora ne hanno fatto richiesta”.

Sono soprattutto tanti giovani agricoltori ad aver risposto all’appello di Coldiretti per rendere un servizio utile alla collettività, con l’opera di sanificazione che sta interessando vari centri della provincia. “Ringraziamo tutti gli agricoltori che si stanno mettendo a disposizione con i loro mezzi – sottolinea il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano – e che stanno dando un contributo fondamentale per la sanificazione delle strade e la prevenzione dei contagi. A Buccino lavoreremo in tutte le aree periferiche e nelle campagne: i trattori possono raggiungere anche le strade più impervie e difficili dove i mezzi dell’ASL sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate o per le pendenze dei tracciati stradali. Grazie all’uso di irroratori e nebulizzatori verrà igienizzato il manto stradale contribuendo all’opera di bonifica della rete viaria. Si tratta di un’attività che rafforza l’impegno degli agricoltori in questo difficile momento di emergenza”.