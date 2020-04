Agropoli, Federica Lepanto: dal Grande Fratello alla lotta al coronavirus

AGROPOLI. Dalla casa del Grande Fratello all’assistenza ai malati di coronavirus: è questo il grande passo fatto da Federica Lepanto, vincitrice della quattordicesima edizione del reality show. Era il 2013 quando la giovane agropolese, allora ventenne, entrò nella casa più spiata d’Italia. In poco tempo si fece apprezzare dal pubblico che la elesse a sua beniamina trascinandola, grazie al televoto, fino alla vittoria finale. Federica, all’epoca, era una studentessa di scienze infermieristiche. Una volta uscita dalla casa, tra serate, eventi mondani e un’attività sui social come influencer, ha continuato e completato il suo percorso di studi presso l’Università di Bologna.

Federica Lepanto oggi

Oggi Federica ha parzialmente messo da parte il mondo dello spettacolo e tornata ad Agropoli ha deciso di mettersi a disposizione degli altri. Lavora come volontaria nel 118, assiste i malati, anche quelli di covid-19. In un’intervista al settimanale Nuovo ha raccontato questa sua esperienza in prima linea e i timori per la diffusione del virus, ancora più forti in quanti lavorano a contatto con i malati. «Paura? È il mio lavoro, noi sappiamo che cosa fare», ha spiegato Federica. L’ex gieffina si mostra determinata e anche fortemente legata all’attività che ora svolge. Ai tanti che la seguono sui social non dimentica di fornire consigli, invitando tutti a prestare attenzione alle regole impartite dal Governo e a non incappare nelle fake news: «Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo».

Federica Lepanto non ha mancato di toccare anche il tema economico: la sua Agropoli, come tutte le località turistiche italiane, questa estate subirà il contraccolpo dell’emergenza sanitaria: «L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate». Per Federica il settore sanitario sembra essere quello ideale, eppure non dimentica il mondo dello spettacolo e il suo pubblico che ancora la cerca. Milioni di italiani all’epoca del Grande Fratello l’hanno seguita con grande attenzione, appassionandosi alla sua storia d’amore con Alessandro Calabrese, altro concorrente della casa.

Federica Lepanto e la tv

Oggi la 27enne agropolese è una libera professionista ma è legata al mondo dello spettacolo : «La tv resta il mio sogno, ma sono pragmatica: il mondo dello spettacolo non dà certezze. A dire il vero, nemmeno il mondo sanitario. Continuo a fare serate in giro».