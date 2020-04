Prosegue il lockdown in Italia sino al 13 aprile

Prorogate fino al 13 aprile le misure anti-Covid19 da parte del Governo. Proseguirà quindi, per il momento, fino a Pasquetta il lockdown in Italia. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza nella mattinata di oggi nel corso dell’informativa tenuta al Senato della Repubblica. ”Il nostro obiettivo” – dice – ”è non moltiplicare il numero dei positivi, ridurre i decessi ed evitare che il nostro sistema sanitario venga colpito da un ulteriore tsunami”. Il ministro ha anche invitato a non cedere ”ai facili ottimismi” in quanto sarebbe ”un errore imperdonabile scambiare i primi risultati con una sconfitta definitiva del Covid” in quanto questa avverrà solo tramite l’individuazione di un vaccino efficace. Nella giornata di ieri polemica sulla passeggiata dei bambini accompagnati dai genitori, anche se sotto casa: la Campania si è dissociata dalla circolare a scopo chiarificatore del Viminale, lo stesso ha fatto la Lombardia.