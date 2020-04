Gli altri siamo noi

“Non sono stato mai più solo di così

È notte ma vorrei che fosse presto lunedì

Con gli altri insieme a me per fare la città

Con gli altri chiusi in se che si aprono al sole

Come fiori quando si risvegliano, si rivestono….”

Non è solo il titolo di una bellissima canzone deiruggenti anni ’90 che affrontava temi sempre di attualità quali il razzismo el’integrazione ,la caduta dei muri e dei pregiudizi .E’ una filosofia di vita.Nel nostro tran-tran quotidiano, spesso pensiamo che le cose belle o brutteaccadono agli altri. Mai a noi. Così noi Italiani, quando vedevamo le immagini scioccanti di quello che accadevain Cina ,pensavamo ad una terra lontana, a Marco Polo, alla Via della Seta ,pensavamoche saremmo scampati a tutto questo. Noiperò avevamo almeno l’alibi della lontananza dalla Cina, ma gli altri PaesiEuropei che ridevano e scherzavano in un primo momento dei nostri guai,nonhanno potuto rivendicare nemmeno questo. Abbiamo fatto da cavia ,ma tutto èstato invano, salvo ripensamenti dell’ultima ora. L’Europa non è stata all’altezzadei suoi Padri fondatori: DeGasperi, Schuman eAdenauer che dalleceneri della Seconda Guerra Mondiale immaginarono un mondo nuovo di pace eprosperità. Oggi si staranno rivoltando nelle loro tombe…vedendo chi ha presoil loro posto. Rileggo un libro, sul quale mi sono formato nei miei anni distudi post universitari: “L’UnitàEuropea. Rapporto sull’Integrazione Europea 2003. A cura di Giuseppe Vacca. EdizioniDedalo”. Nel libro si parlava di :“carenza di leaderschip progettuale….i politici più che la politicasono sotto scacco della stampa e dell’opinione pubblica interna ai loropaesi…senza una visione strategica complessiva…senza dare un senso comune adinteressi particolari…ognuno con il loro egoismo e personalismo.” Mi vengono ibrividi. Un libro che lascia senza parole per attualità di pensiero e azione. Sembra scritto la settimanascorsa. Così tutto è chiaro. Non èbastato il ritorno di Mario Draghi. Né il bilancio, sempre più pesante, di mortie contagi che ora dall’Italia si sta allargando a Spagna,Francia, alla stessa Germania. Neanche una pandemia globale sembra poter smuovere Angela Merkel e alcune altre cancellerie delNord, che a mettere in comune il debitosovrano dei paesi membri, o almeno di quelli che adottanol’euro, non ci pensano neanche. Mentre la casa inizia a bruciare, loro stanno aguardare. Nessuno si salva da solo cari Paesi del Nord Europa. Mi chiedo se sisfascia la moneta unica a chi venderete le vostre belle macchine, lo strudel ei tulipani? A voi l’ardua risposta. Ricordate che gli altri siamo tutti noi.