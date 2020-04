Giornata mondiale per l’autismo: il messaggio di condivisione del Parco Archeologico di Paestum

Il 2 aprile 2020 è la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e il Parco Archeologico di Paestum e Velia non lascia passare inosservata questa importante data.

Negli anni passati tante sono state le iniziative messe in campo in questo giorno: dai convegni alle visite tematiche con visitatori speciali. Purtroppo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questi giorni ha reso impossibile ogni forma di attività nel museo e così si fa ricorso alla condivisione social per lanciare un importante messaggio di inclusione.

Sono le immagini a parlare e a raccontare i progetti che Paestum riserva ai visitatori con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie.

Un video racchiude i momenti più significativi del percorso di visita “Un tuffo nel blu”, realizzato in collaborazione con l’associazione Cilento4all ideatrice e coordinatrice anche del progetto di ricerca scientifica condotto con l’ Università “Federico II” e università “Parthenope” di Napoli su come l’arte possa essere strumento di comunicazione alternativa per condividere esperienze ed emozioni positive.

Ancora più che negli altri giorni, il Parco Archeologico di Paestum e Velia vuole porsi come il luogo dove valorizzare le differenze di tutti e di ciascuno.