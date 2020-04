FOTO | Vallo di Diano e Alburni si risvegliano con la neve

Era stata prevista e puntualmente è arrivata. Primo aprile con la neve nel Vallo di Diano e in alcuni centri degli Alburni dove molti comuni questa mattina si sono risvegliati imbiancati. I meteorologi e la Protezione Civile lo avevano previsto. Dalla sala operativa della Regione Campania era stato anche diffuso un allerta meteo proprio per le nevicate anche a quote relativamente basse. Le temperature sono scese al di sotto delle medie stagionali e i fiocchi sono caduti nella notte e nelle prime ore della mattina imbiancando l’intero comprensorio.

Sala Consilina

Monte San Giacomo

Sicignano degli Alburni

Al momento non si registrano disagi. La neve permane sulle strade comunali e provinciali mentre l’autostrada A2 del Mediterraneo è già sgombera.