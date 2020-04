Caggiano: per i cittadini giga e minuti illimitati

Minuti e giga illimitati ai cittadini di Caggiano. Il “regalo” in questa fase di emergenza sanitaria, arriva dalla Tim che ha deciso di rispondere alle sollecitazioni del sindaco Modesto Lamattina. Caggiano è una delle zone rosse individuate dal governatore De Luca a causa di un focolaio di coronavirus.

Nei giorni scorsi il primo cittadino si era rivolto alle compagnie telefoniche affinché garantissero minuti e giga illimitati alla popolazione che in questo periodo aveva bisogno di comunicare principalmente via telefono e di utilizzare internet per il lavoro.

L’appello è stato accolto dalla Tim che fino alla cessazione dell’emergenza garantirà minuti e giga illimitati ai cittadini di Caggiano.