Bcc Monte Pruno vicina a Regione. Il dg Albanese scrive a De Luca

Una missiva a firma del Direttore Generale Michele Albanese indirizzata al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Pochi giorni fa lo stesso Governatore aveva richiesto un contributo, anche da parte delle istituzioni bancarie, per affrontare al meglio e con tutti i mezzi possibili l’emergenza economica collegata al COVID-19.

Il Direttore Generale Michele Albanese ha voluto, per l’appunto, mettere in evidenza una serie di elementi che sono contenuti nella missiva allegata.

Punto focale dell’analisi consiste nell’importanza che avranno le Banche di Credito Cooperativo in quella che dovrà essere una forte azione di rilancio e di supporto dell’economia regionale.

Oltre a garantire la massima disponibilità della Banca Monte Pruno verso le diverse iniziative che saranno messe in campo, il Direttore Generale Michele Albanese ha sottolineato la necessità

di dare maggiore elasticità alle BCC che, in seguito, all’applicazione della normativa comunitaria si trovano a dover applicare norme di bilancio che pregiudicano la possibilità di erogare finanziamenti in un periodo dove la richiesta sarà sicuramente rilevante.

Le maglie del credito, come già sottolineato dal Direttore Albanese nel periodo ante COVID-19, hanno subìto una stretta molto pesante a causa dell’applicazione di principi contabili molto fiscali (norme sicuramente prudenziali che avevano una valenza in un periodo “di mare calmo”) che hanno indotto, spesso le Banche a limitare considerevolmente l’erogazione di finanziamenti.

Questo determinava, per le Banche, la creazione di forte quote di accantonamento che, parametrate ai tassi di interesse garantiti dal mercato, hanno dato vita ad un serio problema di sostenibilità per le aziende di credito che, paradossalmente, hanno trovato maggiore convenienza nella disintermediazione della loro attività.

Una importante sollecitazione viene, pertanto, posta nell’ambito di quella che dovrebbe essere la pressione regionale e nazionale verso una cristallizzazione di alcuni principi contabili europei che bloccherebbero, di fatto, l’azione delle Banche, quando in una fase di rilancio dovrebbe essere l’esatto contrario.

Il Direttore Albanese, nel complesso, ha voluto trasmettere al Governatore tutta la disponibilità della Banca Monte Pruno, interpretando anche gli orientamenti di apertura dalle altre BCC Campane, verso la Regione e verso il mercato di riferimento in un momento dove ognuno dovrà svolgere il suo ruolo in maniera responsabile e consapevole, tendendo una mano a coloro i quali dimostreranno necessità.

Il mondo economico e non ha subito, nell’ultimo mese, uno shock non prevedibile e questo impone un impegno ed un’azione senza precedenti, che non può vedere l’assenza dell’intero comparto delle Banche del territorio, le quali dovranno avere un ruolo fondamentale nel supporto economico del mercato, ma meritano di essere messe nelle migliori condizioni possibili per svolgere, concretamente, il loro ruolo.