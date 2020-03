Vallo: negativo tampone sull’infermiera del “San Luca”, errore sul primo test

“Il tampone fatto ieri è negativo”. Ad annunciarlo Angela Di Pizzo, l’infermiera originaria di Cuccaro Vetere ma residente a Vallo della Lucania dove lavora presso l’ospedale “San Luca”. Nei giorni scorsi l’esame aveva rivelato la sua positività al virus. Il nuovo tampone a cui è stata sottoposta, però, ha dato esito opposto: negativo. Sarà necessario ora un terzo tampone per avere la conferma.

L’infermiera cilentana era in isolamento presso la sua abitazione. La sua positività aveva indotto ad effettuare i test anche su tutto il personale ospedaliero entrato in contatto con lei; fin ora tutti i tamponi erano risultati negativi. A Vallo al momento non si registrano nuovi casi di contagio.

Nel comprensorio del Cilento il numero di casi, al momento, è il seguente: 12 ad Agropoli (dove si aggiunge un decesso e 1 guarigione), 4 a Vallo della Lucania, 2 a Sessa Cilento, 1 a Serramezzana, Casal Velino e Laurino. Guarita la paziente di Montano Antilia. Si attende l’esito di ulteriori tamponi.