Rutino: arrivano mascherine dalla Cina

RUTINO. Da un rutinese residente in Cina arrivano le mascherine per la comunità del centro cilentano. L’iniziativa è di Antonio Puca, un cittadino di Rutino che da alcuni anni si è trasferito in Oriente e che ha deciso di manifestare il suo affetto al paese che gli ha dato i natali donando delle mascherine.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente il nostro caro concittadino Antonio Puca che dalla Cina, dove si è trasferito già da qualche anno, ha voluto dimostrarci la sua vicinanza e il suo affetto facendoci arrivare in dono un pacco di mascherine”, ha detto il sindaco Giuseppe Rotolo.

“Caro Antonio, conosciamo bene il tuo altruismo e il grande cuore che ti ha sempre contraddistinto, siamo altrettanto consapevoli che, se pure radicato in Cina per amore e per lavoro, hai sempre nel cuore il tuo paese natio e non perdi occasione per dimostrarlo in modo concreto e tangibile”, ha aggiunto il primo cittadino.