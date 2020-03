Dalla Bcc di Aquara una donazione per l’ospedale di Roccadaspide

La BCC di Aquara ha consegnato nella giornata odierna un primo stock di materiale sanitario al caposala del pronto soccorso dell’Ospedale di Roccadaspide, Antonio Gorrasi, per far fronte all’emergenza Covid-19, e dare maggiore sicurezza agli operatori che ogni giorno sono in prima linea per fronteggiare l’eventuale rischio di contagio. Nella giornata di domani verranno consegnati ulteriori dispositivi di protezione individuale, le Mascherine FFP2, idonee a garantire un elevato livello di sicurezza a tutto il personale del Pronto soccorso in quanto più esposto ad eventuali rischi di contagio.

La settimana prossima, invece, verranno consegnate alcune tute di contenimento biologico unitamente ai calzari monouso per gli operatori sanitari – come da diretta indicazione del Dott. Minervini, Direttore dell’ASL di Salerno – in modo da preparare l’ospedale per essere pronto nel caso in cui si dovessero presentare e ricoverare soggetti affetti da Covid-19. Inoltre, già in data 25 Marzo u.s. la Banca è entrata in contatto con la dott.ssa Cinzia Policastro, responsabile degli acquisti dell’ASL di Salerno, la quale ha suggerito di acquistare, sempre per il Presidio Ospedaliero di Roccadaspide, diverse strumentazioni mediche per le quali si sta cercando la disponibilità sul mercato.

Infine, il Direttore Marino ha accolto la richiesta del caposala Gorrasi di acquistare un innovativo dispositivo per la disinfezione a vapore di tutte le superfici e tessuti, di cui l’Ospedale di Roccadaspide non dispone e il cui utilizzo è indispensabile ora – ma sarà certamente utile anche in futuro – per garantire la corretta sanificazione dei locali del presidio ospedaliero. Tale dispositivo è stato ordinato già oggi e verrà consegnato quanto prima. Il Sig. Gorrasi ha ringraziato la BCC di Aquara per quanto ha fatto già in passato per il P.O. di Roccadaspide e soprattutto per quanto si appresta a fare in questo particolare momento, come sopra descritto.