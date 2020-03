Crisi economica? Santa Maria conia la sua moneta

“Nel comune di Santa Marina coniata e stampata moneta per la somma di 100.000 euro totali, per la prevenzione e per le persone che ne hanno piú bisogno per superare questo momento così difficile”. Ad annunciarlo il sindaco Giovanni Fortunato.

Per qualcuno è un’idea geniale, per altri una follia. Di certo è un modo per aiutare le famiglie in difficoltà e al contempo per aiutare le strutture sanitarie del territorio, considerato che cinquemila euro sono già stati destinati per l’ospedale di Agropoli “bene comune che tutti i cittadini del Golfo dovrebbero tutelare”, dice il primo cittadino.

Ma come funzionano gli euro di Santa Marina? Le nuova moneta potrà essere spesa sull’intero territorio comunale e avrà la funzione dei classici buoni spesa.

Le banconote sono state realizzate con la raffigurazione dei posti più iconici di Santa Marina, Policastro e Lupinata. “Uniti ne usciremo. Io Sindaco e tutta l’amministrazione vi é vicina e rinnovo ancora una volta l’appello di utilizzare i numeri preposti per qualsiasi problema e/o bisogno”, conclude Fortunato.