Terradura celebra i 100 anni di nonna Teresa

Sarebbe stata festa grande a Terradura se non ci fosse per il coronavirus. Oggi, infatti, Tersa Sacco, residente nella frazione di Ascea, ha raggiunto i 100 anni d’età. “Mai una cattiveria, mai una parola di troppo, mai una lamentela inutile.Un esempio per tutti noi”. Così è descritta l’arzilla nonnina che è la prima ad invitare tutti a restare a casa.

La festa per i suoi 100 anni organizzata da familiari e amici è solo rinviata.

Ieri un’altra cilentana ha festeggiato i suoi cento anni. Si tratta di Gemma Florenzano di Morigerati.