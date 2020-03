Emergenza Covid: da Palinuro una raccolta fondi per la Misericordia

Il Cilento sta dimostrando in questi giorni di grave emergenza sanitaria di avere un grande cuore. L’onda di solidarietà non si arresta. L’ultima iniziativa è di Gerri Guerrieri project manager e direttore artistico nonché organizzatore di “Wonderland Palinuro”, che ha avviato sulla propria pagina Facebook una raccolta fondi in favore dell’associazione “Misericordia” che si occupa di assistenza sanitaria.

“In questi giorni abbiamo apprezzato e condiviso tutti gli sforzi e le donazioni per gli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri, -dice Guerrieri- ma non ho mai sentito parlare di sostegno e supporto agli operatori sanitari del 118 che sono in prima linea a ricoprire un vasto territorio impiegati in questa emergenza che da giorni ci assale. In collaborazione con Maria Tomei di “Vivi il Parco” abbiamo quindi ritenuto doveroso apportare un contributo tangibile a favore della Misericordia”.

Questo gesto è stato subito apprezzato dal presidente della Misericordia di Palinuro Vincenzo Luise che ha inteso porgere immediatamente il suo ringraziamento descrivendoci anche il nuovo mezzo di soccorso acquistato per ottemperare alle esigenze Covid.

“Da parte di tutti i volontari della Misericordia -dice Luise- vi ringrazio per il vostro pensiero. Anche noi come tanti volontari del nostro comune stiamo dando un forte contributo alla popolazione, sono per noi momenti molto delicati, che, ci mettono a dura prova. Soccorrere in sicurezza di tutti noi e delle persone che hanno bisogno comporta grandi spese, abbiamo preso una nuova ambulanza, con particolare sistema di sanificazione oltre ad un ventilatore polmonare a bordo, un sanificatore per ambienti e maschere speciali anti contagio per tutti gli operatori. -conclude Luise- Che Dio ve ne renda merito”.

Chiunque volesse apportare un piccolo contributo può dunque farlo attraverso la pagina Facebook “Wonderland Palinuro”.