Coronavirus: verso la proroga delle misure restrittive in Italia

Le misure restrittive per il coronavirus potrebbero essere prorogate fino al 18 aprile, ma non si esclude che il periodo possa essere esteso fino a maggio. Se è vero che diminuiscono i contagi e i malati gravi e al contempo aumentano i guariti, è anche vero che il virus rappresenta ancora un rischio concreto per questo è necessario un ulteriore sforzo.

Misure restrittive? Conte: Prematuro dire quando saranno allentate

E’ “prematuro” dire quando saranno allentate le restrizioni in Italia, ha detto il premier Giuseppe Conte, ma ciò dovrà avvenire “in modo molto graduale” nel momento in cui il comitato scientifico riterrà che la curva dei contagi ha iniziato a scendere.

Vicini al picco

“Siamo nella fase più acuta” dell’emergenza. “È difficile fare previsioni esatte. Gli esperti sono ancora cauti, ma è ragionevole pensare che siamo vicini al picco. Sabato abbiamo superato le 10mila vittime e questo ci fa molto male e dovrebbe allertare la comunità internazionale”. ha poseguito il presidente del Consiglio in un’intervista a ‘El Pais’.