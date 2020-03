Casal Velino: minoraza chiede rinvio dei tributi

CASAL VELINO. Subito un intervento sui tributi comunali. E’ quanto chiede la minoranza consiliare di Casal Velino. Il gruppo Insieme per Casal Velino ha protocollato una nota indirizzata al sindaco Silvia Pisapia per chiedere un intervento a sostegno di cittadini e in particolare degli esercenti che stanno patendo l’emergenza coronavirus in atto. Di qui la richiesta di ridurre ai minimi di legge e sospendere il pagamento dei tributi locali per tutti i residenti e per le attività commerciali e produttive.

Chiesto, inoltre, che i pagamenti le cui scadenze sono comprese tra marzo e aprile vengano differiti e possano essere effettuati entro il 31 luglio. Infine Insieme per Casal Velino ha proposto l’esenzione della Tosap per il primo semenstre del 2020 per le attività costrette alla chiusura.

In attesa di prendere o meno in considerazione le richieste della minoranza da palazzo di città hanno reso nota un’iniziativa avviata dal supermercato Conad, pronto ad offrire beni per le persone in difficoltà.