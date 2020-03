Santa Marina: ennesima lettera di Fortunato. Questa volta segnala il problema tamponi

Una Richiesta urgente per autorizzare i laboratori convenzionati all’analisi dei tamponi è stata inviata dal Sindaco del Comune di Santa Marina Giovanni Fortunato al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per l’emergenza Covid-19.

“Premesso che in alcune aree del territorio regionale è stata rilevata l’assoluta mancanza di tempestività per il responso dei tamponi effettuati per la verifica di infezione da Covid-19, che questa mancanza fa sì che si impieghino anche giorni per la lavorazione delle analisi- spiega Fortunato- ho ritenuto opportuno chiedere con urgenza, ai fini dell’attuazione di misure di contrasto epidemiologico da coronavirus, che si dia il via libera ai laboratori privati convenzionati, al fine di garantire la celerità della verifica dei tamponi, eseguiti per l’accertamento del Covid-19, in via preferenziale per tutti coloro che fronteggiano in prima linea l’emergenza. Considerato -continua il primo cittadino di Santa Marina- che tutte le risorse umane impiegate come medici, infermieri, operatori sanitari, addetti alle pulizie, addetti alla vigilanza, hanno il diritto di eseguire in maniera rapida la verifica di positività o meno al virus, senza dover attendere i tempi della burocrazia campana, vista anche la decisione della Regione che ha già disposto la presa in carico di strutture sanitarie convenzionate per il reperimento di circa 3.000 posti letto, da mettere a disposizione in caso di aggravio dell’emergenza”.