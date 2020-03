Operatori del San Luca in quarantena: assistenza a rischio

Una decina di operatori sanitari in servizio presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania sono stati messi in quarantena dai sindaci dei comuni in cui risiedono. Sono medici ed infermieri in buona salute e che non presentano alcun sintomo, né sono stati sottoposti a tampone.

Una decisone, quella dei primi cittadini che rischia di avere gravissime ripercussioni sull’assistenza sanitaria. Un provvedimento “inopportuno” su cui il direttore sanitario, Adriano De Vita invita a riflettere gli amministratori cilentani. Di seguito la lettera inviata ai Sindaci del Distretto 70.

Gent.mo Sindaco,

l’Emergenza Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2), così come in tantissime parti della nostra penisola, sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario e soprattutto i nostri pregiatissimi operatori sanitari (medici, infermieri, ausiliari) a diretto contatto con gli ammalati.

La gestione del personale sanitario esposto al contatto stretto con pazienti diagnosticati positivi al Sars – Cov -2 sono molto attenzionati da questa Direzione Sanitaria, ma soprattutto dal nostro Ministero della Salute e dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

Tanto che l’Unità di Crisi Regionale istituita con Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020 ha elaborato e trasmesso apposite raccomandazioni per la sorveglianza del personale sanitario, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Tanto si deve, nello spirito di collaborazione, in quanto continuano ad arrivare sollecitazioni da parte del nostro personale per inopportuni isolamenti esercitati nei confronti dello stesso.

Tutto ciò causa un forte affaticamento di gestione del personale, già stressato per l’emergenza in corso, con gravissime ripercussioni sull’assistenza.

Pertanto si specifica, che per l’art 7 del DL 9/03/2020 e per le procedure operative dell’Unità di Crisi della Regione Campania, i dipendenti sanitari possono sospendere l’attività solo se sintomatici o con tampone COV-2 positivo.

Certi di una fattiva collaborazione.

Si porgono Cordiali Saluti

Direttore Sanitario

P.O. “S. Luca” – Vallo della Lucania

Dr Adriano De Vita