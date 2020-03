FOTO | Dai bimbi della scuola dell’infanzia di Ascea un messaggio di speranza e ottimismo

I bambini, le insegnanti e i genitori della scuola dell’infanzia di Ascea Capoluogo si uniscono al coro di speranza e di ottimismo che si eleva all’unisono in ogni parte del nostro Paese. I nostri bambini inondano di entusiasmo e colori questo momento così buio per tutti pronti a credere e a lottare affinché possa “Andare tutto bene” e per abbracciarci più forti di prima!