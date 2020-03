Affidato il servizio 118 ad Agropoli e Capaccio

L’Asl Salerno ha affidato il servizio di assistenza per le postazioni di Agropoli e Capaccio Paestum. Si è chiusa, infatti, la procedura per assegnare a nuove associazioni di volontariato l’attività di soccorso fino ad un anno fa gestita dalla Croce Azzurra. Quest’ultima si vide revocato l’appalto un anno fa, in seguito all’ormai celebre sfilata delle ambulanze per il corso di Capaccio Scalo, per festeggiare la vittoria elettorale di Franco Alfieri.

Per le postazioni si alterneranno con cadenza bimestrale le associazioni che hanno risposto alla manifestazione di interesse dell’azienda sanitaria.

Per Capaccio la rotazione interesserà la Croce Rossa Italiana di Capaccio, il Vopi, la Croce Gialla , la Croce Rossa di Salerno, Emergenza Puglia Onlus e Napoli Sosccorso Onlus. Per Agropoli, invece, la Croce Gialla, PA il Punto e l’associazione Castello.