SVEGLIATI ANGELA! L’ASSALTO AI FORNI E’ VICINO.

Cancelliera della grande Repubblica Tedesca. Mi chiamo Roberto Scola ,sono Italiano ,faccio l’Insegnante. Per passione scrivo. Mi sembra doveroso rivolgerLE questa lettera accorata da parte del mio popolo. Viviamo a causa di questa Pandemia una situazione difficile da tutti i punti di vista(economico, sociale ,psicologico etc). Del resto, il suo più grande poeta e scrittore, Johann Wolfgang von Goethe, scriveva cose meravigliose sulla nostra Italia, su quello che siamo stati, su quello che abbiamo insegnato al mondo. Abito a due passi da Paestum in Provincia di Salerno. Il grande genio di Francoforte ,venne nel ‘700 da noi, a fare quel Gran Tour che solo i rampolli di buona famiglia aristocratica potevano permettersi. Il giovane poeta cosi’ scriveva di Paestum e delle civiltà che l’avevano attraversata:

“Finalmente, incerti, se camminavamo su rocce o su macerie, potemmo riconoscere alcuni massi oblunghi e squadrati, che avevamo già notato da distante, come templi sopravvissuti e memorie di una città una volta magnifica.“ [A Paestum] 23 marzo 1787.Dopo averLE ricordato questo, le voglio dire che “ nessuno si può salvare da solo” ,lo ripetono tre grandi personalità del Mio Paese: Papa Francesco ,il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ,l’ex governatore della Banca Europea Mario Draghi. I politici, li voglio volutamente lasciare stare, anche se quello che ho saputo l’altra sera, non mi è affatto piaciuto. Le cronache ,ci dicono, che in video-conferenza con gli altri suoi colleghi Primi Ministri Europei, Lei Signora Merkel, aveva messo una sua foto sul computer ,in pratica non voleva guardare in faccia i Suoi interlocutori .

Perchè ? Non voleva dirgli quello che pensava ?Non voleva dirgli che Lei è la maggiore artefice ,nel voler sfasciare L’Unione Europea. O voleva come un mantra ,che tutti le dicessero brava. Brava di cosa? Brava nell’aver fatto dell’austerità un principio tanto falso quanto ingiusto. In Italia la crisi è spaventosa ,Lei non vuol far aprire i cordoni della borsa. Fuori i soldi. Io non so se lei ha letto Alessandro Manzoni ,uno scrittore fantastico al pari del Suo Goethe. In una delle pagine più belle dei Promessi Sposi descrive la gente affamata, presa dalla schizofrenia e dalla carestia. Vada a rileggere, cara Cancelliera ,quel che succede quando la folla ormai in tumulto accorre in massa per dare l’assalto e saccheggiare il pane. In Italia stiamo cominciando a vivere la stessa situazione. L’idea europea già si è sfasciata ,anche per sua per colpa .Non faccia in questo periodo sfasciare anche la moneta unica. Sarebbe una catastrofe. Siamo ben oltre la Terza Guerra Mondiale. Se perdiamo, perdiamo tutti.

P.S: Le ricordo che la Grande Germania ha perso già due guerre mondiali.

Un grande ammiratore di Goethe