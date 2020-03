Ospedale di Vallo: preoccupa il caso dell’infermiera contagiata

E’ originaria di Cuccaro Vetere ma vive a Vallo della Lucania l’infermiera dell’ospedale “San Luca” risultata positiva al coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie. La donna è già in isolamento presso la sua abitazione, le condizioni cliniche sono buone e non è risultato necessario il ricovero in ospedale. Presso il presidio vallese, però, resta la preoccupazione considerato che la donna è stata a contatto con numerose persone, colleghi e pazienti giunti presso il pronto soccorso, dove lavora.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare delle decisioni dal “San Luca” sui provvedimenti da adottare.

In altri ospedali in cui si sono registrati casi di contagio nel personale si è arrivati anche a chiudere i reparti. Molto dipenderà dalle ricostruzione dei contatti avuti dalla donna e dai turni di lavoro che ha svolto in ospedale. Certamente se ne saprà di più durante la giornata. Intanto il rischio è che l’ospedale perda personale che dovrà essere messo in isolamento.