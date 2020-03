Nuovo caso di coronavirus a Vallo della Lucania: positivo un giovane

Terzo caso di coronavirus per la città di Vallo della Lucania. È risultato positivo il tampone eseguito su un ragazzo. L’esito del test è arrivato ieri sera. Il ragazzo sta bene ed è presso il proprio domicilio, non è stato necessario il ricovero. Il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia ha già ricostruito la rete dei contatti la famiglia è stata messa in quarantena.

È il terzo caso a Vallo dopo il ragazzo rientrato da Torino e la mamma che aveva avuto contatti con la pediatra di Pollica risultata positiva al virus.

Aumentano i casi nel Cilento. Ieri sera la notizia del primo contagio a Casal Velino e uno a Laurino.