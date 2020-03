Agropoli: una nuova Flotta J24 in memoria di Biagio Manganelli

Neanche l’emergenza sanitaria ferma l’attiva Classe J24 Italiana

che in questo momento, pur rivolgendo la massima attenzione alla grave

situazione del Paese e costretta a rimodulare il proprio calendario

agonistico, guarda al futuro con positività.

Fra le decisioni prese ultimamente dal Consiglio Direttivo, sempre in

costante collegamento, spicca la costituzione di una nuova Flotta,

quella di Agropoli che, con il suo Capo Flotta Peppe Manganelli, si

va, ad affiancare a quelle già esistenti.

Manganelli, armatore di Ita 466 Biagio (in memoria del figlio

scomparso prematuramente la scorsa estate), è molto soddisfatto di

essere riuscito – anche se in un momento così delicato per tutti – a

realizzare quanto desiderato da diverso tempo: “Costituire la Flotta

J24 di Agropoli era il sogno mio e di mio figlio, timoniere, grande

appassionato di vela, innamorato del suo J24 e delle sue prestazioni. Per adesso siamo in sei J24, tutti caratterizzati da grande

entusiasmo, ma siamo certi che in breve tempo potremo crescere e

soprattutto avvicinare alla vela tantissimi giovani come lui. Parlare

di regate e di equipaggi in un periodo come questo può sembrare

anacronistico ma è un modo per continuare a realizzare i progetti di

Biagio e per ricordare ai giovani l’importanza di guardare sempre

avanti, malgrado le avversità”.

“Nei progetti di tutti gli armatori che compongono la nostra Flotta tante regate ed iniziative che, appena la situazione ce lo permetterà, pubblicizzeremo con grande piacere, invitando tutti gli equipaggi J24 a venire a trovarci”, conclude.