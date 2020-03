Agropoli: da oggi strade chiuse. Da lunedì controlli nelle attività

AGROPOLI. Da oggi chiusi i varchi di accesso in città, da lunedì limitazioni per la spesa. Dopo l’aumento dei casi di contagio ad Agropoli (12 con una guarigione e un decesso) il sindaco Adamo Coppola ha deciso di fissare regole più severe per evitare la diffusione del virus. Arrivano quindi nuove limitazioni: la prima riguarda la chiusura delle arterie. L’Ente non è in grado di controllare tutti i punti di accesso alla città, per questo ha disposto la chiusura delle arterie secondarie.

Interessate l’uscita nord della Cilentana, il bivio di Santa Caterina dra Agropoli e Ogliastro, la Sp45 tra Agropoli e Prignano Cilento, via Cannetiello, tra Agropoli e Torchiara, via Barbuti, tra Agropoli e Laureana Cilento.

La seconda limitazione riguarda la possibilità di uscire per gli approvvigionamenti. Il sindaco Coppola ha previsto che si limitino al massimo le uscite: solo due volte a settimane e potrà recarsi in supermercati e alimentari soltanto una persona per famiglia.

Da lunedì inizieranno i controlli all’interno delle attività attraverso il codice fiscale – tessera sanitaria. I dati raccolti dalle attività verranno inviati al Comune affinché si possano verificare eventuali trasgressioni.