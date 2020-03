San Mauro La Bruca, arrivano le mascherine per la popolazione

Mascherine protettive per la comunità di San Mauro La Bruca. Oggi la consegna grazie alla donazione fatta al Comune da parte di Domenico Scarabino, agente generale UnipolSai. Sarà consegnata una mascherina ad ogni membro della famiglia.

“La dotazione – spiega il sindaco Francesco Scarabino – mira ad offrire protezione nei limitati casi consentiti di uscita dalla propria abitazione”. La mascherina è una misura precauzionale ma non mette completamente al riparo dal contagio.

“L’amministrazione esorta i cittadini a rimanere a casa e a non uscire se non per necessità di lavoro, sanitarie o per la spesa, meglio se una o due volte a settimana”, precisano da palazzo di città.