Piaggine: le colombe di Pietro Macellaro per l’ospedale Cotugno

PIAGGINE. La Pasticceria Agricola Cilentana di Pietro Macellaro dona 200 colombe pasquali all’azienda ospedaliera Monaldi- Cotugno. “Grazie. Andrà tutto bene”. Con questo messaggio il pastrychef Pietro ringrazia gli operatori sanitari che in questi giorni di emergenza stanno operando con tutte le proprie forze.

“Ci siamo sentiti in dovere di ringraziare queste persone straordinarie che stanno mettendo in campo professionalità e dedizione senza conteggiare le ore di lavoro – dichiara Macellaro – Regalare loro una piccola pausa golosa da condividere con i pazienti, e dare loro il nostro messaggio di ringraziamento per quello che fanno, per le persone che sono”.

“Grazie a tutti e un grande in bocca al lupo ai pazienti. Siete straordinari, tutti”, conclude.