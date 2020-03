Ospedale di Agropoli: “Massima sicurezza, non faremo errori della Lombardia”

Uno dei problemi che Regione e Aziende Sanitarie stanno affrontando in questa fase di conversione degli ospedali in Covid-Hospital è rappresentato dalla necessità di creare ambienti che garantiscano la sicurezza di pazienti e personale e che evitino la diffusione del contagio. Un problema serio considerato che solo in Lombardia sono stati oltre 30 i medici uccisi dal coronavirus.

Ad Agropoli per evitare problemi, ci si è affidati ad un noto pneumolgo, Mario Polverino, che ha analizzato anche la situazione delle strutture sanitarie del Nord Italia.

“Studiando le strutture della Lombardia – ha spiegato il sindaco Coppola – il dottore Polverino si è reso conto che gli ospedali non erano sicuri per il personale. Così ha proposto ulteriori modifiche al progetto stilato per l’ospedale di Agropoli. Ciò comporterà ulteriori lavori e un tempo maggiore per eseguirli ma renderà la nostra struttura sicura”.

In particolare il dottore Polverino ha suggerito la creazione di tre zone, suddivise per colore e accessibili con percorsi separati: verde, gialla e rossa. Tra le tre aree ci sarà la possibilità di comunicare ma chi si trova in una zona dove sono i pazienti contagiati non potrà accedere alle altre o lasciare la struttura se prima non avrà seguito un percorso proprio di sanificazione.

L’ospedale di Agropoli avrà in totale 34 posti letto di terapia intensiva e 48 per i pazienti in osservazione.

Restano in standby, invece, i servizi che avrebbero dovuto potenziare la struttura prima dell’emergenza come le sale operatorie, per le quali il percorso di attivazione era comunque già iniziato. Rimangono in funzione, invece, i posti letto di medicina generale già attivi.