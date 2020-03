Coronavirus: Fantacalcio.it sostiene la Regione Campania

In questi giorni, legati all’emergenza del Coronavirus, rimbalzano molti tipi di appelli che aprono a donazioni rivolte ad aiutare i vari enti sanitari. Si fa spazio, tra questi, il messaggio rivolto dal portale Fantacalcio.it, conosciuta meglio come Fantagazzetta. Il gettonatissimo sito web, grazie al quale in tantissimi partecipano al fantacalcio, invita tifosi e sportivi a dare il loro contributo in questo momento di estrema difficoltà. L’iniziativa è rivolta, inoltre, direttamente al nostro territorio, visto che il ricavato sarà donato proprio alla Regione Campania. Lo spiega la stessa nota di Fantacalcio.it, di quale vi proponiamo un breve estratto.

Coronavirus, un estratto della nota di Fantacalcio.it

In questi giorni medici, infermieri, strutture e personale ospedaliero stanno combattendo una battaglia infinita, che si rinnova con il passare delle ore, mettendo alle corde il nostro sistema sanitario. È imprescindibile, sin da subito, aumentare le potenzialità delle terapie intensive, già sature, per consentire ai prossimi ammalati di essere curati nelle migliori condizioni possibili: ed è proprio per mettere a disposizione di tutti i respiratori ed i presidi necessari, che chiediamo il vostro aiuto. La Regione Campania comunicherà sul proprio sito istituzionale l’ammontare aggiornato delle somme raccolte e, soprattutto, i dispositivi medici acquistati. Abbiamo deciso di destinare questa raccolta fondi alla Regione Campania che ha istituito un conto corrente ad hoc: potete donare cliccando qui.

Il noto sito ha messo in palio inoltre qualche gradito premio per chi aderirà all’iniziativa. L’opportunità, ad esempio, di trascorrere, una giornata con Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, e con la redazione di Fantacalcio.it. Possibilità, inoltre di ottenere, per 10 fortunati estratti, un “Campioncino” personalizzato. Per maggiori info su come partecipare alla donazione, promossa da Fantacalcio.it, e provare a vincere è possibile consultare il seguente link.